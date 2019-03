© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Lazio, seconda regione farmaceutica italiana, con oltre 60 aziende, 16mila addetti diretti e 6mila nell'indotto, sarà protagonista della prima tappa del 2019 del roadshow di Farmindustria.Iniziato nel 2012, tale attività serve «per far conoscere sempre meglio alle Istituzioni e all’opinione pubblica il valore industriale delle imprese del farmaco sul territorio continua il suo tour», afferma il presidente Massimo Scaccabarozzi, che venerdì 5 aprile dalle 10,30 alle 13,30 presso lo stabilimento produttivo di Takeda - in via della Chimica - presenzierà un'iniziativa dal titolo «Innovazione e produzione di valore. L’industria del farmaco: un patrimonio che l’Italia non può perdere».L'evento, vedrà la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, dell’economia, dell’industria e della scienza - a breve sarà ufficializzata anche la bozza di programma - e sarà l’occasione «per mostrare i tanti punti di forza della Regione, per evidenziare l’importanza dell’Italia nel contesto farmaceutico internazionale e del Rinascimento della ricerca in atto», sostiene ancora Scaccabarozzi.