Studenteschi di scacchi, Sisti protagonista ad Amatrice: primi i ragazzi, seconde le ragazze

RIETI - Nuova vittoria per gli alunni della "Basilio Sisti", stavolta in campo scacchistico. Ai campionati provinciali studenteschi di scacchi, la cui finale si è svolta il 23 marzo presso i moduli della succursale dell'Istituto di istruzione superiore "Jucci", la scuola secondaria dell'Istituto comprensivo Minervini-Sisti ha partecipato con la squadra maschile e la squadra femminile. Primo posto per i ragazzi: la squadra maschile è riuscita a vincere tutti i cinque turni di gioco. Seconda classificata, invece, quella femminile. Particolare nota di merito per Kevin Li fra i ragazzi e Lucrezia Martini fra le ragazze, entrambi prima scacchiera, vincitori di ogni partita.