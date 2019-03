© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ai Campionati Studenteschi provinciali di nuoto il Rosatelli si aggiudica il titolo provinciale con la squadra juniores maschile. Tutti gli studenti hanno ben figurato.Si sono svolti il 28 febbraio nella piscina di Campoloniano i Campionati Studenteschi di nuoto. Il Rosatelli ha partecipato con le squadre allievi e juniores maschili e con una atleta individualista femminile.Questi gli atleti in gara per la categoria allievi: Giorgio Radaelli ( 50 m stile libero), Emanuele Flammini (50 m stile libero), Gabriele Ricci (50 m dorso), Giovanni Patacchiola ( 50 m farfalla), Maicol Alfonsi (50 m rana).Per la categoria juniores sono entrati in vasca Edoardo Carminati (50 m stile libero), Marco Picciolini (50 m rana), Sirio Ciufolini (50 m dorso), Ioan Denis Galeru (50 m farfalla), Francesco Bonanomi (50 m rana) e Monia Mangano (50 m rana).Tutti i ragazzi hanno ben figurato nelle proprie specialità, in particolare la squadra juniores maschile che, con eccellenti prestazioni individuali, è riuscita a conquistare il titolo provinciale a squadre.Questi i risultati nelle singole discipline: Carminati I° classificato, Picciolini 2° classificato, Ciufolini I° classificato, Galeru I° classificato, Bonanomi 3° classificato; staffetta 4x50 m I° classificato.Da sottolineare anche l’ottima performance di Monia Mangano, che ha guadagnato un 2° posto nei 50 m rana.