Studenteschi di nuoto, vittoria della “Sisti” alle gare provinciali

RIETI - Dopo atletica e basket a 3, la “Sisti” trionfa nei campionati studenteschi anche nel nuoto. Giovedì scorso, la piscina di Campoloniano ha segnato la vittoria della scuola di Fiume de’ Nobili nelle gare provinciali che ha visto in acqua gli alunni, sotto la guida dell’insegnante di educazione fisica Andrea Innocenzi, cimentarsi in quattro discipline (stile libero, dorso, rana e delfino) più la staffetta.

Trionfo al femminile per i gareggianti della “Basilio Sisti”, con la vittoria di squadra e nelle gare individuali che lancia le ragazze alla fase regionale, con un primo posto per Irene De Angelis in delfino e Sarah Miniero nel dorso, mentre nello stile libero Elena Di Mattia e Noemi Marucci si sono piazzate al secondo e terzo posto; una “sistina” sul podio anche in rana, che ha visto al terzo posto Ginevra Nobili. Successo pure nella staffetta 4x50 di stile libero, con la squadra della scuola arrivata prima. Ottimi piazzamenti anche per le altre alunne: Ludovica De Angelis e Aurora Carosi, mentre si sono ben difesi anche i ragazzi della squadra maschile.