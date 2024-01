Ecco il calendario della stagione teatrale: i grandi nomi del teatro tornano a Rieti

RIETI - In attesa della presentazione ufficiale alla stampa prevista per lunedì 8 gennaio alle ore 12 nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Rieti il calendario della Stagione Teatrale 2024, organizzata da Comune di Rieti con Atcl e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Come annunciato al Messaggero dall’assessore Letizia Rosati, gli spettacoli saranno sei. Si parte il 25 gennaio con Pirandello, presente in cartellone come da tradizione reatina. Grandi nomi del teatro tornano a Rieti, si attendono tra gli altri le grandi Monica Guerritore e Milena Vukotic. Torna per il secondo anno consecutivo Giovanni Scifoni, in tema con le celebrazioni di quest’anno, con il suo spettacolo “San Francesco, la superstar del medioevo”.

Il calendario



Giovedì 25 gennaio 2024 | ore 21:00

COSI' È (Se vi pare)

di Luigi Pirandello

Con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato

Regia Geppy Gleijeses

Produzione Gitiesse artisti riuniti



Domenica 11 febbraio 2024 | ore 21:00

LUCIO INCONTRA LUCIO - le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti

Con Sebastiano Somma e l’Orchestra da camera della Campania



Domenica 3 marzo 2024 | ore 21:00

GINGER & FRED

di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli

Con Monica Guerritore, Claudio Casadio e altri nove attori

Adattamento e Regia Monica Guerritore

Produzione Società per Attori



Sabato 9 marzo 2024 | ore 21:00

LE BAL – L’Italia che balla dal 1940 al 2001

di Jean-Claude Penchenat

con Giancarlo Fares, Sara Valerio e altri 10 attori

coreografie di Ilaria Amaldi

Produzione AB Management



Venerdì 5 aprile 2024 | ore 21:00

DALLA PARTE DELLE CATTIVE

uno spettacolo di Ottavia Fusco Squitieri, al piano Orietta Caianiello

mise en space Angela Desideri

Produzione

Accademia Libellula



Giovedì 11 aprile 2024 | ore 21:00

FRA’ - San Francesco, la superstar del medioevo

di e con Giovanni Scifoni

strumenti antichi: Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli

Regia Francesco Brandi

Produzione Mismaonda Srl