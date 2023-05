Lo Scopigno è pronto. Foto. In vista inaugurazione con amichevole. Leoncini: «Città di Rieti-III Municipio l'11 giugno? Lo spero»

RIETI - Ora è ufficiale: lo stadio "Manlio Scopigno" è davvero pronto per il primo calcio d'inizio a un anno di distanza dall'ultimo, datato 22 maggio 2022 (Rieti-Foligno 2-0).

Martedì scorso, infatti, una ditta incaricata dall'Asd Città di Rieti - che dallo scorso 21 aprile detiene la gestione temporanea dell'impianto comunale - si è presentata sul manto erboso con tutto l'occorrente necessario per tracciare le linee di delimitazione del rettangolo di gioco "restituendo" allo stadio un'immagine molto più accattivante di quanto non lo è stato negli ultimi dodici mesi, ma soprattutto l'idea che da qui a qualche settimana, allo "Scopigno" possa ospitare nuovamente eventi calcistici.



«In un mese - ammette Marzio Leoncini, diggì dell'Asd Città di Rieti - il campo ha risposto bene agli interventi di manutenzione che gli sono stati apportati e credo che a breve avremo modo di giocarci la prima partita ufficiale tra due rappresentative composte da calciatori extracomunitari di serie D ed Eccellenza, organizzate dalla Lnd per un'iniziativa a scopo sociale, con un focus particolare sulla lotta al razzismo e sull'inclusione sociale». La data dovrebbe essere compresa tra il 30 maggio e il primo giugno, ma a breve ci sarà l'ufficialità, così come Leoncini stesso, sta contando i giorni che lo separano all'11 giugno, quando a esordire sul manto erboso dello stadio potrebbe essere proprio il suo Asd Città di Rieti, nell'ultima di campionato contro il III Municipio. «L'idea è quella - dice - e sarebbe la chiusura di un cerchio, in attesa di capire come si concluderà la nostra stagione».