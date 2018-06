di Christian Diociaiuti

RIETI – Serata di gala al Rieti sport Festival. Alle 21 è in programma l’intervista di Stefano Meloccaro a Bruno Vespa e a suo figlio Federico. Il primo, volto Rai con la sua “Porta a Porta”, il secondo, voce di Rtl 102.5, risponderanno alle domande del giornalista reatino, davanti ad una platea che si prospetta numerosissima. Non mancheranno aneddoti sul rapporto padre-figlio ma anche sulla loro professione, soprattutto con Bruno, volto del giornalismo italiano che ha raccontato diverse importanti pagine della storia contemporanea.



LA GIORNATA

La giornata odierna sarà dedicata alla Saletta dei Ricordi e alla tragedia della Superga reatina, lo schianto dell’aereo Sabena nel 1955 in cui perse la vita Miss Italia Marcella Mariani. Premio a Giampaolo Muliari, Direttore del Museo Internazionale Grande Torino e Leggenda Granata, che con la Saletta dei Ricordi ha consolidato un rapporto. In serata la presentazione dei campionati europei di wakeboard che si terranno al Lago del Salto.



ALTRI EVENTI

Intanto si aggiungono due importanti eventi all’interno della kermesse. Da venerdì 15 e fino alla fine della rassegna sarà presente un padiglione dell’Aeronautica Militare con il Simulatore Ludico delle Frecce Tricolori, la Stazione Meteo A.M. e dimostrazioni di scherma. Alessandro Rinaldi Foundation, invece, nell'ambito del Rieti Sport Festival ha organizzato un evento in collaborazione con la Federazione Sportiva Paralimpica Ipovedenti e Ciechi che si svolgerà venerdì 15 giugno alle ore 18. Nella struttura del Parco del Coriandolo, in viale Fassini 7, si terrà un'esibizione di Calcio a 5 di atleti ciechi e ipovedenti appartenenti alla categoria B1. Il presidente della AR Foundation, Federico Rinaldi : “La fondazione ha come missione principale la promozione e la valorizzazione del nostro territorio tramite progetti di inclusione ed proprio con questo spirito che abbiamo deciso di coinvolgere la Fispic all'interno di questa splendida iniziativa. Sono convinto che l'esibizione degli atleti ciechi e ipovedenti sarà una piacevole sorpresa per gli spettatori che potranno assistere a performance di altro livello”. “La nostra presenza, il 15 giugno, al Rieti Sport Festival - con alcuni giocatori del Calcio a 5 B1 ci rende orgogliosi – afferma Sandro Di Girolamo, presidente FISPIC - Siamo felici di poter partecipare a un evento sportivo di tale rilevanza”. “Ho accolto immediatamente con entusiasmo la proposta della Alessandro Rinaldi Foundation di organizzare un evento con atleti paralimpici – commenta Sergio Battisti del Rieti Sport festival – Iniziative come queste rappresentano lo spirito originale con il quale ho immaginato questa iniziativa”.



IL PROGRAMMA

Esibizioni & Stand - Scherma, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambini

dalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”

ore 17:00 - Esibizione Bocce – ASD Città di Rieti

ore 18:00 - Esibizione Basket Femminile NPC RIETI vs L’AQUILA BASKET (U13/U18)

ore 18:30 - Convegno “Dal Terminillo a Superga, La Memoria e La Bellezza” - Gemellaggio con il Museo Internazionale “Grande Torino e Leggenda Granata”

ore 19.00 - Premio Rieti Sport Festival a Giampaolo Muliari (Direttore Museo Internazionale Grande Torino e Leggenda Granata)

ore 19:00 - Esibizione Pattinaggio Artistico – Ardita Rieti

dalle 20 alle 22 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiato

ore 20:00 - SPECIALE WAKEBOARD Presentazione Campionato Europeo a cura di CNS Wave

ore 21:00 - “MELOCCARO INCONTRA…” PREMIO RIETI SPORT FESTIVAL 2018 Bruno e Federico Vespa

ore 21:00 - Esibizione Ballo Liscio, Standard e Latino Americani “ASD Centro Danze Rieti”

ore 22:00 - Musica LIVE con PIGEON HOUSE 2.0

