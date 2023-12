Da Anna Netrebko a Francesco Meli, un cast stellare per il Don Carlo di Verdi che il 7 dicembre inaugura il Teatro alla Scala

Il Don Carlo di Verdi inaugura il 7 dicembre, alle 18, la stagione 2023/24 del Teatro alla Scala di Milano. Evento ripreso dalle telecamere di Rai Cultura e trasmesso in diretta televisiva (per la prima volta in 4K) su Rai1 e radiofonica su Radio3: la conduzione è affidata a Milly Carlucci e Bruno Vespa, in collegamento con Serena Scorzoni nel foyer. Regia classica con un cast stellare: Francesco Meli come Don Carlo, la divina Anna Netrebko come Elisabetta di Valois («una donna che tiene tutto nascosto dentro di sé, il contrario della mia personalità: molto impegnativo per una come me più vicina a Lady Macbeth»), Michele Pertusi come Filippo II («dopo 40 anni di carriera, l’onore di rappresentare uno dei ruoli da basso più drammaturgicamente sfaccettati»), Elīna Garanča, principessa d’Eboli («la mia prima inaugurazione e la prima volta in assoluto per un mezzosoprano lettone»), Luca Salsi è il Marchese di Posa («un felice ritorno, dopo Macbeth») e Ain Anger, il grande Inquisitore. Regia classica di Lluis Pasqual. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly che ha scelto la versione approntata dal compositore per la Scala nel 1884