Successo della giornata di solidarietà in favore dell’Atletica Sport Terapia Rieti

RIETI - Ieri, 26 novembre, dopo diversi rinvii dovuti al maltempo, si è svolta la giornata di solidarietà in favore dell’Atletica Sport Terapia Rieti organizzata dall’Asd Sofia’s Ranch di Borgo San Pietro. È stata una giornata piena di sole e di gioia per i ragazzi dell’associazione che hanno partecipato. Gli allievi dell’istruttrice e proprietaria del ranch Ariela hanno svolto una dimostrazione in sella per mostrare ai presenti le competenze acquisiste nei mesi di allenamento, il tutto accompagnato da tanta musica e divertimento, oltre che da buon cibo.

«Questa giornata - dichiara la presidente Adriana Catini - è stata organizzata da una grande amica dell’associazione Fabiola De Massimi, che ha voluto in questo modo far trascorrere una giornata diversa agli iscritti di Atletica Sport Terapia oltre che contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto della joelette. (ausilio indispensabile per far partecipare ai trekking in montagna anche le persone con ridotta capacità motoria)».

Sono 930 gli euro raccolti che andranno a sommarsi a quelli che l’associazione sta raccogliendo con la vendita delle borracce dell’iniziativa IN-Quota lanciata a settembre scorso.

I prossimi appuntamenti per acquistare le borracce e contribuire saranno: il 16 dicembre a San Giovanni Reatino in occasione della festa natalizia organizzata dalla locale Proloco alla quale l’associazione è stata invitata a partecipare; il 17 dicembre a Sant’Elpidio di Pescorocchiano in occasione dei mercatini di Natale; il 30 dicembre in Piazza del Comune a Rieti.

«Le giornate come quella trascorsa ieri sono occasioni importanti per la nostra associazione - continua la presidente - rappresentano, infatti, un momento di condivisione e reciproca conoscenza, oltre che di approccio a nuove discipline sportive. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute ieri ma anche coloro che, seppure non presenti, hanno voluto contribuire con le donazioni al raggiungimento di questo nuovo e sfidante obiettivo che ci siamo dati».