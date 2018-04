RIETI - «Siamo soddisfatti per quanto ottenuto. Rieti avrà l’occasione per essere di nuovo un punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale». Così il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, in merito alla decisione comunicata da Aces Europe – delegazione Italia, l'associazione con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di "European capital and cities of sport".



«Rieti è ufficialmente candidata al titolo di ‘Città europea dello sport 2020’ – prosegue Donati -. Le altre concorrenti italiane sono Siena, Cuneo, Cernusco sul Naviglio (Mi), Cosenza, Grottaglie (Ta) e Piombino (Li). Soltanto 4 riceveranno il titolo che permette la possibilità di presentare progetti sportivi per l’organizzazione di eventi internazionali e progetti di riqualificazione degli impianti sportivi attraverso l’Unione europea».



«Il fatto che il titolo possa essere assegnato per il 2020 - aggiunge – non è ovviamente casuale poiché coinciderebbe con l’anno di svolgimento dei campionati europei di atletica leggera categoria Allievi e con gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi frutto del progetto Rieti 2020».



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:48



