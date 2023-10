Lunedì 2 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Avviata ieri l’operazione anti-inflazione voluta dal Governo, ma la partenza, a Rieti, è stata tra luci e ombre: in alcuni casi, i prezzi sono rimasti invariati, in altri la partenza avverrà nei prossimi giorni. Ma sono anche numerosi i prodotti già a prezzo calmierato. Per tre mesi, fino al 31 dicembre, sono 49 le attività commerciali tra Rieti provincia - almeno a oggi - che esporranno prodotti di largo consumo a prezzi bloccati o ridotti del 10%.

La diffusione. Una campagna partita anche a Rieti: apparsi da ieri sugli scaffali di alcuni supermercati i cartellini identificativi delle promozione. Per riconoscerli, occhio al talloncino, che potrà essere di stile o colore diverso in base al punto vendita, ma riporterà sempre la stessa dicitura, “trimestre anti-inflazione” con il logo di carrello stilizzato tricolore. Sconti in supermercati, ipermercati e discount, ma anche in piccoli negozi e farmacie che aderiscono al progetto, che individuano a loro discrezione i prodotti da scontare: 18 le attività a Rieti, 4 a Fara Sabina (con Passo Corese) e Magliano Sabina, 3 a Montopoli, 2 a Contigliano, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano e Poggio Nativo, uno a testa ad Antrodoco, Borgorose, Cantalice, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Forano, Leonessa, Greccio e Stimigliano. Una diffusione che coinvolge Rieti e la Sabina, meno, per ora, altre aree.

Gli esiti. Da un giro domenicale nei punti vendita cittadini, il simbolo è già su prodotti di tantissimi generi: dalla pasta alle fette biscottate, dai biscotti alle merendine, ai pomodori pelati, fino ai saponi e ai pannolini. Tanti i prodotti confezionati che avranno un prezzo che rimarrà fisso a fine anno. Più complicato trovare i talloncini sul prodotto fresco. Ad esempio, tra gli altri, alla Todis, ribassi su ceci secchi, mandorle sgusciate, cappelletti al prosciutto crudo, omogeneizzato bio frutta mista. Prezzi ribassati, tra gli altri, nei punti vendita di Coop, Conad, Hurrà, Emi Spesa, Margherita, Todis, Crai, Superconti. Su alcuni prodotti, tuttavia, i prezzi, tra sabato e ieri, sono rimasti invariati. È il caso, tra gli altri, di spaghetti Barilla da 500 grammi, passata Mutti da 700 grammi, Nutella Ferrero da 450 grammi, caffè Lavazza Qualità Oro da 250 grammi, zucchero bianco raffinato da un chilo: nei punti vendita Superconti a Micioccoli e Crai in via Raccuini, ieri, il prezzo era lo stesso di sabato. «Il carrello tricolore - spiegano da Coop - in casa nostra contempla in totale più di 1.200 prodotti di largo consumo a marchio Coop, scelti tra quelli maggiormente presenti nella spesa quotidiana degli italiani».