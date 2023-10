Parte ufficialmente oggi, 1° ottobre, il trimestre anti-inflazione, l'iniziativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy (guidato da Adolfo Urso) anticipata già a luglio da Il Messaggero. Prevederà fino a Capodanno sconti e prezzi bloccati in quasi 25mila tra supermercati, ipermercati e discount, ma anche in migliaia di piccoli negozi e farmacie. Su tutti i beni essenziali e di largo consumo: dalla pasta ai saponi, passando per medicine e prodotti per bambini (come i giocattoli e i pannolini). Ogni azienda deciderà come agire. La percentuale delle promozioni oscillerà attorno al 10% (in alcuni casi meno, in altri anche qualcosa in più).

Dopo l’intesa finale siglata a Palazzo Chigi, con la firma su un cartellone con il “bollino tricolore”, hanno aderito in 23mila punti vendita. Ma esattamente quali promozioni verranno fatte in quali supermercati? E su quali prodotti? Di quali marche? E quale sarà l'effetto complessivo per i cittadini? Vediamolo nel dettaglio.

Sconti supermercati, elenco completo regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione