UNDER 21

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una vittoria e secondo posto in classifica per la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes la spunta anche sull’Grande Impero per 6-4. Lo doppiette di Graziani e Renzi insieme alle reti di Urbani e Paulucci permettono ai gialloverdi di aggiudicarsi un match fondamentale contro un avversario di alto livello con giocatori di categoria superiore. Domani, martedì 5 novembre, i ragazzi di Fratoni tornano in campo (ore 21) per l’andata del secondo turno di coppa Italia contro il Real Fabrica di Roma. «Continuiamo ad allungare la striscia positiva di vittorie - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni - gran bella vittoria contro una squadra forte. Abbiamo cercato di imporre sempre il nostro gioco anche de questa volta ci siamo riusciti un po’ meno non tanto per demerito nostro quando per qualità dell’avversario. Siamo comunque riusciti a portarla a casa dimostrando maturità e carattere. Adesso testa alla Coppa contro il Real Fabrica: sarà una partita molto complicata, dobbiamo ragionare nell’ottica del doppio confronto».La formazione under 21 di mister Mariantoni cade in casa nel derby contro Msg Rieti per 8-6. A segno per i gialloverdi Mazzetti e Casazza con una doppietta, Liberali e Francia. «Partita tosta ed equilibrata, giocata su ritmi alti - racconta mister Mauro Mariantoni - purtroppo abbiamo pagato lo scotto di qualche indecisione che i nostri avversari sono stati abili a sfruttare al meglio. La sconfitta brucia, nel complesso però non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi perché hanno messo in campo l’anima. I risultati ci penalizzano perché non stiamo raccogliendo per quanto produciamo in campo, ma sono convinto di avere un gruppo forte e con ampi margini di crescita. Dobbiamo solo continuare a lavorare con fiducia consapevoli del nostro potenziale, continuando a giocare così e limando alcuni errori sono convinto che arriveranno anche i risultati che meritiamo».Aranova- Virtus Palombara 2-1Cortina - Casal Torraccia 1-2Real Fiumicino- Atletico 2000 3-4Torrino - Fenice 4-5Vigor Perconti - Vallerano Futsal 6-1Eur Massimo- Real Fabrica 9-3Eur Massimo 18Spes Poggio Fidoni 16Aranova, Virtus Palombara 14Vigor Perconti 13Torrino 11Atletico Grande Impero 10Atletico 2000, Real Fiumicino, Casal Torraccia 9Virtus Fenice, Real Fabrica di Roma 7Vallerano 4Cortina 0