Spaccio e degrado al rione San Francesco: maggiori controlli e telecamere dopo il vertice in prefettura

RIETI - Si è svolta in prefettura una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Rieti, Gennaro Capo, con la partecipazione dei vertici locali delle forze di polizia, del sindaco Sinibaldi e del comandante della polizia locale del Comune di Rieti, del presidente di Ascom Confcommercio, Leonardo Tosti, in qualità di uditore. All’ordine del giorno, proprio le problematiche relative al quartiere San Francesco, oggetto di un recente esposto e di segnalazioni da parte dei titolari di esercizi pubblici del centro storico cittadino.



Al termine di un articolato confronto sul tema, si è concordemente convenuto sulla necessità di mettere in campo mirate attività di controllo, che vanno ad aggiungersi alle operazioni già realizzate più di recente da polizia e carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e agli interventi per atti di criminalità comune, registrati nel quartiere. Si è inoltre deciso di puntare sulla implementazione del sistema di videosorveglianza, anche con il coinvolgimento attivo dei privati e degli esercenti delle attività commerciali, in parallelo alle iniziative già avviate dal Comune di Rieti per ripristinare il pieno funzionamento delle telecamere presenti nel Comune capoluogo, garantendone la costante manutenzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica della regolarità dei contratti di locazione degli immobili presenti in zona, con l’eventuale coinvolgimento dei competenti Uffici della Asl. Si è infine condivisa l’opportunità di istituire un gruppo di lavoro ristretto, con la partecipazione dei rappresentanti delle diverse istituzioni presenti alla riunione, con il compito di approfondire i molteplici aspetti della questione, anche per individuare e segnalare alle competenti autorità giudiziarie eventuali situazioni penalmente rilevanti, con l’obiettivo di fornire una risposta alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico del centro storico.