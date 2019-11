RIETI - Il "physique du rôle" di Leonardo Grillo e Daniele Castrucci, entrambi tesserati della Bf Sport (Grillo gioca a calcio e basket, mentre Castrucci solo a basket), è tale da sfidare anche il primo freddo autunnale e l'allargamento del sottopasso di via Velinia. Ieri sera poco prima della mezzanotte, i due si sono presentati in costume da bagno e ciabatte e una volta lasciata la "spiaggia" d'asfalto si sono concessi un tuffo "rigenerante" negli oltre trenta centimetri d'acqua presenti su strada. Un modo simpatico per sdrammatizzare e ironizzare sugli eventi climatici degli ultimi giorni che tante polemiche hanno generato. Ma anche una soluzione alternativa per i cittadini: se non si passa in auto, ci si può sempre provare a nuoto. Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA