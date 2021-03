Allagato il plesso di via Bachelet, nella scuola si stavano svolgendo i lavori di copertura

Le piogge delle ultime ore hanno allagato la scuola di via Bachelet a Latina, che fa parte dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo. Nel plesso da alcuni giorni sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo e gli operai della ditta incaricata stavano lavorando sul massetto, dunque non è presente ancora la guaina di copertura e con le piogge della notte scorsa l'acqua è entrata in diverse classi al primo piano, con perdite anche nelle classi sottostanti. Sul posto è intervenuto l'ufficio manutenzioni del Comune di Latina e anche gli stessi assessori Gianmarco Proietti alla pubblica istruzione e Emilio Ranieri ai lavori pubblici. La dirigente sta provvedendo ora a un ulteriore sopralluogo per capire se i bambini domani potranno entrare in classe. Questa mattina infatti la scuola è rimasta chiusa. Il Comune, dopo i sopralluoghi valuterà se chiudere il plesso con una ordinanza.

APPROFONDIMENTI CRONACA La duna di Latina sta collassando CRONACA Maltempo, vigili del fuoco in azione a Latina

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA