Ultimo aggiornamento: 12:11

RIETI - Si amplia la platea dei soci alla Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, con l’ingresso di imprenditori, medici e politici. A ottenere il disco verde da parte dell’assemblea nel corso dell'ultima seduta, sono stati in otto, a partire dal chirurgo iraniano Arash Sadighi, nativo di Teheran ma reatino di adozione dove vive ormai da quasi venti anni, già nominato cavaliere della repubblica nel 2015 e apprezzato dirigente medico dell’area chirurgica del de Lellis, Stefano Venarubea, direttore del Laboratorio analisi dell’ospedale reatino, il pluripremiato pasticcere Domenico Napoleone, alla guida insieme ai fratelli e alla sorella dell’omonima azienda dolciaria che, grazie al panettone prodotto nei laboratori di via S.Agnese, ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale.Completano l'elenco l’avvocato Costanzo Truini, appena eletto alla presidenza del Panathlon Club, il geometra Mario Giulio Pizzoli, Pietro Nelli, padre del sindaco di Cittareale, e poi ancora Gennaro D’Agostino e Giovanni Grillo.Tutti i nominati erano stati candidati in blocco da altri soci e non c’è stata alcuna bocciatura, contrariamente a quanto avvenuto in passato quando altre candidature, come quella del giornalista reatino di Sky Stefano Meloccaro, non hanno ottenuto il necessario gradimento trascinandosi dietro una coda di polemiche per una serie di veti incrociati. Con i nuovi ingressi, il numero dei soci sale fino a sessanta, ancora lontano però dal previsto tetto di quota cento.