Rocca Sinibalda, anziano scivola in un dirupo: soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti hanno proceduto, questa mattina poco prima delle 13, ad un’operazione di soccorso e recupero di un anziano ritrovato ferito nei boschi di Rocca Sinibalda.

L’uomo – che risultava inizialmente disperso non avendo fatto più ritorno a casa – mentre percorreva un sentiero è scivolato precipitando per circa una decina di metri nel fondo di un dirupo impervio e scosceso. La squadra dei vigili del fuoco – in sinergia con il personale locale dei carabinieri che aveva individuato la posizione dell’uomo - ha quindi raggiunto il target localizzandolo, ferito e immobile, ai piedi del dirupo. Una volta stabilizzato è stato trasportato in sicurezza su idoneo presidio sanitario per il soccorso in ambiente montano fino alla più vicina strada carrabile dove è stato infine preso in carico dai sanitari del 118.