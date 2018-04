di Daniela Melone

RIETI - Il grido d’allarme dei lavoratori del 118 di Rieti e Viterbo è stato raccolto dal senatore Umberto Fusco e dal consigliere regionale Angelo Tripodi che promettono di sostenere la causa, sia alla Pisana che in Parlamento. «La Lega sosterrà e tutelerà gli operatori del 118 che rischiano di perdere il proprio lavoro, svolto con esperienza e professionalità. Faremo di tutto perché i loro diritti siano rispettati». Parla così il senatore Fusco al termine dell’incontro di oggi a Viterbo, con i professionisti che dal primo giugno rischiano di restare senza lavoro per far spazio al volontariato.



«Confidiamo nel loro impegno – commentano i lavoratori, una trentina i reatini presenti a Viterbo - speriamo che riescano a bloccare il nuovo bando e ad avere anche delle risposte dalla direttrice dell’Ares, Paola Corradi. La lotta che abbiamo intrapreso continuerà finché non riusciremo nel nostro intento, ovvero quello del rispetto dell’articolo 1 della Costituzione Italiana. E’ ora che tutto il marcio che c’è sotto venga a galla e che queste finte onlus smettano di sfruttare i lavoratori senza dargli nemmeno il giusto compenso».



Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:50



