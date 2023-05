Amatrice solidale, parte la prima squadra per soccorrere l'Emilia Romagna

RIETI - Amatrice scende in campo per l’Emilia Romagna colpita da un’alluvione senza precedenti. E’ partita oggi la prima squadra di sei volontari, direzione Cesena, per soccorrere la popolazione in difficoltà, che ha perso le case e le cose più care. Guidata da Angelo Bonanni e coordinata dal consigliere comunale Fabio D’Angelo, porta con sé macchine operative per rimuovere il fango e pale e altri attrezzi messi a disposizione dall’Amministrazione.

«Solo chi ha provato sulla propria pelle il dolore e i danni di un terremoto, può capire quando sia importante la solidarietà e la vicinanza umana. L’Italia ha bisogno di fatti concreti, provvedimenti specifici, strategie mirate al governo del clima, alla cura dei territori e dei letti dei fiumi, abbandonati dall’uomo, e non parole vuote o polemiche politiche inutili»: ha dichiarato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi.



La prima squadra terminerà il proprio servizio mercoledì e sarà subito pronta una seconda.