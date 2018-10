IL TABELLINO

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti fa l’impresa. E’ un gol di Pepe a metà ripresa a regalare agli amarantocelesti i primi tre punti esterni del campionato. Un successo pesantissimo e meritato per la squadra allenata da Chéu, che nel primo tempo aveva ringraziato Chastre per aver neutralizzato il calcio di rigore di Ripa. La partita è tutt’altro che bella, a tratti anche nervosa, ma il Rieti è bravissimo nella gestione dopo il vantaggio. Esordio stagionale per Cedric Gondo, subentrato nella ripresa e prezioso nel difendere palla, far salire la squadra e guadagnare falli che permettono al Rieti di portarsi a casa tre punti di importanza capitale. Per la Sicula Leonzio è invece la prima sconfitta interna in campionato.Narciso, Talarico, Laezza, Aquilanti, Squillace, M. Esposito (60’ Palermo), D’Angelo, Marano (74’ G- Esposito), Sainz-Maza (60’ Vitale), Russo (85’ De Felice), Ripa. All. Bianco. A disp. Polverino, La Cagnina, Ferrini, Brunetti, Giunta, Sidibe, G. Esposito,Gomez.Chastre, Papangelis, Pepe, Gigli, Gallifuoco, Palma, Diarra, Maistro (74’ Venancio), Vasileiou (81’ Gondo), Todorov (81’ Lukinga), Cericola (64’ Kean). All. Chéu. A disp: Costa, Venancio, Di Domenicantonio, Gualtieri.67’ Pepe (R)Giordano di Novara. Assistenti: De Ambrosis (Busto Arsizio) Tinello (Rovigo).Ammoniti: M. Esposito (S), Palma (R), Marano (S), Gondo (R), Vasileiou (R). Espulsi: nessuno. Al 6’ p.t. Ripa sbaglia un calcio di rigore