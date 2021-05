“Showcooking online per la promozione del Reatino”: l’iniziativa del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti

RIETI - Il Comitato Gestione e Sviluppo di Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti in questo momento di crisi pandemica internazionale, che impedisce di viaggiare e portare avanti i rapporti in presenza e le visite tra città gemellate, propone un programma di rilancio delle attività attraverso 5 appuntamenti online legati al tema cucina.

Il progetto “Showcooking online per la promozione del Territorio Reatino” e’ un programma di interscambio culturale di ricette locali tra Rieti e le città gemellate. Gli incontri, a cui hanno subito aderito con entusiasmo le città partner saranno condivisi su Facebook e potranno essere seguiti da tutti, e saranno poi trasmessi dalla rete televisiva regionale Rtr. Gli showcooking online verranno realizzati tra fine Giugno e i primi di Luglio.

«Abbiamo coinvolto cinque chef locali – spiega la presidente delegata Elisabetta Occhiodoro – e li abbiamo abbinati alle nostre città gemellate: Elia Grillotti con Ito (Giappone), Mariasole Mancini con Caleruega (Spagna), Carlo Stocco con Nordhorn (Germania), Fabrizia Ventura con Saint Pierre les Elbeuf (Francia) e Gianmarco Zinni con le italiane Vignola e Sant’Oreste. Gli chef prepareranno ricette del territorio utilizzando prodotti a km zero e coinvolgendo i produttori della nostra provincia. Gli chef abbineranno al loro piatto anche un vino o una birra, rigorosamente di produzione locale».

Ai referenti delle città gemellate verranno inviati dei cesti con tutto il materiale per realizzare la ricetta, materiale che potranno poi tornare ad acquistare online direttamente sui siti di ecommerce dei vari produttori, un modo per diffondere la cultura culinaria del territorio in tutto il mondo.

