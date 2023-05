Aperta la call for artists per la decima edizione di “Sfilata Frasso”

RIETI - Sfilata Frasso compie dieci anni e punta a confermarsi uno degli eventi green più attesi dell'estate. L’appuntamento con il decennale è fissato per sabato 15 luglio al borgo di Frasso Sabino. La Pro Loco di Frasso, promotrice e organizzatrice dell’evento ha aperto la call for Artists che invita 12 artisti nazionali e internazionali a creare con la spazzatura abiti di alta moda. Termine ultimo per le iscrizioni Mercoledì 31 maggio.

In questi dieci anni personaggi di spicco del mondo della moda e della cultura come Francesco Pegoretti, hairstylist internazionale e premio David di Donatello 2020, la coppia teatrale Paolo Triestino e Nicola Pistoia, Leonardo Tosti vicepresidente Federmoda, la fotografa Nunzia Esposito, la scenografa Roberta Montemale e molti altri hanno visto sfilare oltre 160 abiti premiando più di 30 artisti provenienti da tutta Italia. Dalla prima edizione nel 2013 la manifestazione è cresciuta e si è costantemente rinnovata grazie al sostegno di importanti partner e sponsor, come i consorzi del riciclo, Corepla e Comieco, il circolo Legambiente Bassa Sabina, i magazine Green me, Dress ecode, e moltissimi partner locali che anno dopo anno hanno rinnovato la fiducia all’evento.

Sfilata Frasso è un evento di rilevanza nazionale capace di anticipare l’importanza del tema del riciclo virtuoso, (la prima edizione risale al 2013 molto prima delle proteste di Greta Thunberg e del movimento Fridays for Future) della tutela dell’ambiente come gesto individuale per la salvaguardia di tutti.

La decima edizione di Sfilata Frasso vuole ancora di più lasciare un segno di tangibile dell'impegno del borgo e della comunità per il futuro del nostro pianeta, e promette di valorizzare l’esperienza accumulata.

Al centro dell’evento di Sabato 15 luglio ci saranno gli artisti in gara che saranno inseriti in un vero e proprio salotto a cielo aperto dove potranno esibire la loro creatività, mostrando ogni fase del loro processo creativo, dai materiali utilizzati alle tecniche di assemblaggio e alla preparazione delle modelle e lo faranno circondati da esperti relatori che si concentreranno sulle problematiche ambientali attuali, come i cambiamenti climatici, la necessità di fonti energetiche rinnovabili, e l'impatto dell'industria della moda sull'ambiente. Il viaggio verso la decima edizione è iniziato, se sei un’artista, un designer, uno creativo non perdere l’occasione di dimostrare come i rifiuti possono trasformarsi in qualcosa di bello, di nuovo e di artistico.

La call for artists scade il 31 maggio. https://www.prolocofrassosabino.it/sfilata-frasso-2023/

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Frasso Sabino con il patrocinio del Comune di Frasso Sabino.