Poggio Mirteto, torna il Trofeo della Sabina di scacchi

RIETI - Appuntamento a Poggio Mirteto con l’edizione numero 3 del “Trofeo della Sabina” di scacchi in programma domenica 28 gennaio alle ore 15 con cerimonia di premiazione prevista per le ore 19.30. Domani sarà il termine ultimo per le iscrizioni con una disponibilità massima di 50 posti.

Un evento amatoriale aperto a tutti e in programma presso lo Sporting club di Poggio Mirteto, sede del torneo di scacchi destinato a calamitare dietro il tavolo tanti appassionati non soltanto sabini. Il torneo – con il patrocinio delle Province di Roma e Rieti nonché dei Comuni di Castel di Tora, Fara Sabina, Poggio Mirteto, Mentana, Monterotondo, Montopoli e Palombara Sabina – si disputerà con turni di gioco 6 da 10’+10’’. Si tratta di un circuito a punti ed ogni tappa è un torneo a sé stante, con classifiche specifiche. A Poggio Mirteto sarà disputata la prima tappa dell’edizione numero 3 del trofeo.