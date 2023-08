Concorsi pubblici Agenzia delle Entrate, ultime ore per iscriversi: 4.500 assunzioni, come fare domanda

Saranno in tutto 4.500 le nuove persone assunte dall'Agenzia delle Entrate, tramite due bandi di concorso. Mancano però solo poche ore per iscriversi e poter partecipare alle prove. Si tratta 3.970 posti di funzionario per attività tributaria o 530 posti di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare. Posti a tempo indeterminato, con buoni stipendi. Una possibilità concreta ottima per molte persone alla ricerca di un'occupazione o magari con un lavoro precario e non soddisfacente. Ecco come fare domanda per iscriversi al bando di concorso.