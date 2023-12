Il Rieti “ospita” il Settebagni al Valletonda. Battisti: «Buonissima squadra, servirà la prestazione». Diretta tv

RIETI - La quattordicesima giornata del girone d'andata di Promozione, vede la capolista Fc Rieti di Raffaele Battisti “ospitare” al Valletonda di Poggio Mirteto, un insidiosissimo Settebagni, squadra che attualmente denuncia dieci punti di ritardo proprio dagli amarantoceleste, ma dei quali Battisti non si fida assolutamente, visto che il gruppo biancorossoblù si conosce bene, gioca insieme da tre anni ormai e di questa categoria sa tutto.

«La partita sarà difficile come tutte quelle giocate finora - ammette il tecnico Raffaele Battisti - ma forse questa un po' di più rispetto alle ultime, perché affrontiamo un avversario che lo scorso anno è stato primo in classifica per tanto tempo, ha la stessa intelaiatura degli ultimi due tre anni e la classifica attuale nei loro confronti non è del tutto veritiera.

La qualità c'è, in ogni reparto hanno almeno un elemento da cui guardarsi bene e per di più giocheremo su un campo che non conosciamo. Dobbiamo essere bravi a interpretare la partita e se questo accadrà, al di là del rispetto per gli avversari che non deve mai mancare, allora il risultato arriverà».

La gara sarà trasmessa in diretta sia sul canale Facebook della società, che sul canale 176 del ddt grazie alla collaborazione con Rtr, che da quando c'è stata la chiusura dello 'Scopigno' ha messo a disposizione le proprie frequenze per venire incontro ai disagi creati agli abbonati del club amarantoceleste.