Servizio tributi del Comune di Rieti: fino al 30 novembre solo su prenotazione

RIETI - Al fine di tutelare la salute dei cittadini e del personale dipendente e per evitare qualunque forma di assembramento, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei D.P.C.M. per il contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricevimento del pubblico all’Ufficio Tributi è garantito negli orari di apertura con modalità telefonica e via mail.

Gli orari di apertura :

lunedì 9-12

martedì 9-12/15-17

mercoledì 9-12

giovedì 9-12/15-17

Nel caso di questioni non trattabili al telefono o via mail, l’accesso agli uffici deve avvenire attenendosi alle seguenti prescrizioni:

• L’accesso è consentito esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO da prenotare preventivamente contattando l’ufficio al n. telefonico 0746 287360 o tramite mail all’indirizzo entrate@comune.rieti.it, rilevazione della temperatura corporea e compilazione di apposita AUTODICHIARAZIONE attestante il requisito di salute

• L’ingresso sarà consentito previa verifica che esso comporti la presenza di un singolo utente per servizio per evitare assembramento in locali già occupati dai dipendenti

• Non è consentito alcun contatto fisico con i dipendenti o con altre persone all’interno dei locali comunali e deve essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale superiore ad 1 metro

• La permanenza nei locali del Comune deve essere strettamente limitata all’espletamento degli adempimenti, alla consegna di materiali o documenti o all’effettuazione della prestazione richiesta

• In ogni caso dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale e adottate tutte le misure necessarie per assicurare l’igiene, compreso l’utilizzo del gel igienizzante disponibile all’ingresso della sede comunale

• Se dopo l’accesso al Comune o nei giorni successivi il fornitore o il visitatore risultassero positivi al tampone COVID-19 o manifestassero sintomi tali da sospettare del contagio, sono tenuti a informare tempestivamente il Sindaco o il funzionario del Comune con cui siano entrati in contatto.