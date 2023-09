Terni. Piediluco, arriva il secondo varco elettronico per blindare il paese. L'"occhio"vigilerà sugli accessi nella zona a traffico limitato

Automobilisti indisciplinati, segnali di divieto di accesso ignorati, multe per divieto di sosta, litigi e ricorsi: a Piediluco adesso si mette mano alla regolamentazione del traffico. Dopo circa un anno sono cominciati i lavori per la realizzazione del secondo varco elettronico. Terni- Reti è in attesa dell’arrivo della parte elettronica che andrà posizionata sul palo, poi si potrà dire definitivamente chiuso l’annoso problema del caotico traffico estivo all’interno del paese. La camera verrà installata a porta Reatina e sarà identica a quella già in funzione nei giorni pre e festivi dalle 14 del sabato alla mezzanotte di domenica, con l’entrata in paese soltanto con il permesso profumatamente pagato. «La telecamera- spiega l’assessore comunale alla viabilità Marco Iapadre – registrerà la targa delle automobili che entreranno in senso contrario, nello stesso tempo anche quelle in uscita in direzione di Rieti che non avranno il permesso. Un doppio controllo degli automobilisti in modo da scongiurare l’accesso anche ai più indisciplinati». Quanto sarà attivo il varco? «Ci stiamo lavorando- riprende l’assessore- non appena arriveranno i “pezzi” per il montaggio della parte più importante della telecamera completeremo il lavoro e subito dopo l’entrata in funzione.

Comunque informeremo tempestivamente i residenti». Il varco elettronico doveva essere installato già dall’inizio dell’estate ma, per motivi che rimangono sconosciuti, non è stato mai realizzato. I residenti e i turisti hanno richiesto all’amministrazione comunale di Stefano Bandecchi anche di rivedere i posti macchina all’interno del borgo, con nuovi stalli, strisce pedonali, segnaletica verticale e orizzontale chiara. Si reclamano pure i parcheggi per chi vive nella frazione come avviene a Terni. La frazione lacustre con la realizzazione della seconda telecamera si allinea alle altre località turistiche del Paese, dando la possibilità alle persone di camminare indisturbate senza il pericolo di essere investite da auto contromano, come successo in piena estate, quando un automobilista ignorando i segnali di divieto di accesso ed andando contromano è arrivato fino a piazza Orietto Bonanni causando un incidente con il coinvolgimento di cinque auto. Con la messa in funzione delle telecamere il traffico caotico all’interno del paese dovrebbe essere risolto.