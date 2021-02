Servizi Sociali Comune di Rieti: disponibili gli avvisi per gli assegni di maternità 2021 e per i nuclei familiari numerosi

RIETI - L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che sono stati pubblicati – nella sezione ‘servizi sociali’ del sito web istituzionale al seguente link http://www.comune.rieti.it/servizi-sociali -

l’avviso per l’assegno di maternità per l’anno 2021 che spetta alle mamme che non hanno copertura previdenziale per affrontare l’evento nascita, in quanto non lavoratrici o lavoratrici occasionali,

l’avviso per l’assegno rivolto a nuclei familiari numerosi (con tre minori a carico).

I documenti relativi all’avviso per l’assegno di maternità sono disponibili ai seguenti link:

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/Avviso_assegno_maternita.pdf

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/assegno_maternita.pdf

I documenti relativi all’avviso per il nucleo familiare numeroso sono disponibili ai seguenti link:

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/Avviso_assegno_familiare_nucleo_numeroso.pdf

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/assegno_nucleo_familiare_numeroso.pdf

© RIPRODUZIONE RISERVATA