RIETI - Continuano le attività dei ragazzi del Servizio Civile all’Istituto Tecnico Agrario. Dopo lo stop per l’emergenza, i 4 membri – Lorenzo Beretta, Nicolò Mei, Damiano Angelucci, Gabriele Tramontano – tutti tra i 20 e i 27 anni, tornano a prendersi cura degli spazi verdi intorno all’Istituto.Un impegno a tutto tondo per i 4 giovani, reso possibile anche grazie all’appoggio della Riserva dei Monti Cervia e Navegna, con particolare attenzione per la vigna, per l’orto e per gli animali dell’Azienda Didattica.«È un’esperienza che ci arricchisce certamente – affermano i quattro ragazzi – Qui abbiamo l’occasione di mettere in pratica quello che abbiamo imparato, con l’aiuto dei dipendenti che ci danno sempre preziosi consigli, migliorando le nostre competenze».Un percorso che assume tanto più valore se si pensa che molti dei ragazzi impiegati sono ex alunni dell’istituto, che tornano a dare il proprio contributo dopo più di due mesi di stop, durante i quali l’Ita ha comunque garantito il benessere degli animali e la salvaguardia degli spazi verdi dell’Azienda.