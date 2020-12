L'Istituto tecnico agrario dona generi alimentari dell'azienda scolastica alla mensa di S. Chiara

RIETI - Quello che stiamo per vivere, si sa, sarà un Natale “mutilato” dalla pandemia. Un momento in cui il solo modo per stare vicini, forse, è la solidarietà. Questo il principio che ha mosso i ragazzi ed i docenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Rieti a donare generi alimentari alla Mensa di Santa Chiara, ormai solida realtà che si occupa non solo di offrire pasti, ma anche indumenti e beni materiali ai meno fortunati.

Un gesto che sottolinea quanto sia importante non negare ai più bisognosi l’attenzione che meritano, soprattutto in questo momento di emergenza. Per di più, quelli offerti dall’ITA, non sono prodotti alimentari qualunque ma derivano dalla collaborazione tra docenti ed alunni all’interno dell’azienda scolastica, attiva nel rispetto delle norme anti-covid.

Prodotti locali che diventano veicolo di solidarietà in questo strano 2020: un anno che ha messo in evidenza anche l’importanza della scuola e del sostegno reciproco nonostante tutte le difficoltà.

