Successo per la Festa degli Alberi alla Sisti in collaborazione con l'Istituto tecnico agrario

RIETI - Celebrata ieri, nel cortile dell’Istituto Comprensivo Minervini-Sisti, la Festa degli alberi. Questa volta la pioggia non ha impedito lo svolgimento dell’iniziativa, inizialmente prevista per il 26 novembre, e densa di significato anche grazie all’intervento degli alunni della materna, delle elementari e delle medie, da unire al contributo dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario che hanno piantato sul posto un albero di melograno. Una scelta non casuale, quella di mettere a dimora proprio il melograno, in quanto simbolo di prosperità e fratellanza, e oggetto dei disegni dei bambini della primaria e delle ricerche svolte dai ragazzi delle medie.

Una mattinata che è stata anche un omaggio al professor Sabato Fabi, socio onorario del Lions Club Antrodoco Host che ha patrocinato l’iniziativa, e grande appassionato di agricoltura e collezionismo: due mondi sintetizzati nei due francobolli dedicati al melograno e riportati sulla locandina e sulla cartolina-ricordo della manifestazione. Anche così si veicola un importante messaggio di sensibilizzazione circa la tematica ambientale e di attaccamento al territorio, vista l’importanza che natura ed agricoltura rivestono nel Reatino.