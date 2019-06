RIETI - Il Rieti si sta iscrivendo al prossimo campionato di serie C. Poco fa il presidente Riccardo Curci, ha risolte le ultime problematiche con le banche ed ha iniziato ad emettere i bonifici degli emolumenti del periodo marzo-maggio sui conti correnti dei propri tesserati. Nel frattempo, dalla segreteria dello stadio due emissari della società si stanno mettendo in viaggio verso Firenze per consegnare tutta la documentazione richiesta presso la sede della Lega di C. © RIPRODUZIONE RISERVATA