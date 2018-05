di Massimo Cavoli

RIETI - Cosa non si fa per avere una casa e allora, nella casistica degli abusi edilizi, non c’è dubbio che quello finito all’esame del tribunale può essere annoverato di diritto tra i più originali. Si tratta di una piccola abitazione di 50 metri quadrati, ricavata da un grande serbatoio per la raccolta di acqua destinata alle esigenze irrigative che poi, evidentemente, nel tempo dovevano essere venute meno. Oppure, come hanno sospettato gli uomini della procura dell’ex corpo forestale (i fatti...