Giovedì 12 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Sospese (temporaneamente) le multe automatiche per il passaggio con il rosso al semaforo tra via Paolessi e viale Maraini, a Rieti. Lo comunica la polizia locale di Rieti, che nella giornata di lunedì scorso, 9 ottobre, ha riscontrato lo spegnimento di una delle lampade del semaforo tra le due strade: un incrocio importante, che vede il transito di centinaia di veicoli soprattutto nelle prime ore della mattina e nel tardo pomeriggio.

Pertanto a partire dalla stessa data, sono stati sospesi tutti gli accertamenti delle violazioni da parte dell’impianto T-red presente sull’incrocio: le eventuali multe scattate da lunedì, dopo il guasto, non vengono considerate. «Gli accertamenti riprenderanno soltanto dopo il ripristino dell’impianto semaforico, di cui sarà fornita tempestiva comunicazione», fanno sapere da via della Foresta, sede del comando della municipale di Rieti.

Oltre a questo semaforo, ci sono altri tre impianti in città dotati con il sistema T-red, che fa scattare la sanzione stradale automaticamente nei casi di passaggio con il semaforo rosso. I quattro semafori, oltre che tra via Paolessi e viale Maraini, sono presenti - nel territorio comunale del capoluogo - in via Salaria per l’Aquila a Porta d’Arce, in via Palmiro Togliatti all’incrocio con via del Terminillo e via Alcide De Gasperi (ex Manicomio) e, infine, in via Sacchetti Sassetti, in direzione viale Matteucci: quest’ultimo peraltro oggetto di modifiche dopo la realizzazione di una rotatoria.

Le multe per passaggio con il rosso sono sanzionate con 167 euro (222 di notte) più alcuni punti sottratti sulla patente. Il T-red più attivo è quello sulla Salaria, all’incrocio di Porta d’Arce che ha multato 650 trasgressori nei primi sei mesi di attività e 546 nei mesi successivi. A seguire, il T-red sulla Palmiro Togliatti all’incrocio con la Terminillese, dove si è passati da 356 a 374 verbali. Ancora peggio in via Sacchetti Sassetti, con un incremento da 185 multe a 276, mentre l’effetto deterrente sembra esserci stato in via Paolessi, qui i trasgressori sono scesi da 272 a 165.