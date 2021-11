Impianti semaforici con telecamere pronti a multare dal 20 novembre: ecco dove e le sanzioni previste

RIETI - Dal 20 novembre attive le 4 telecamere presso impianti semaforici. La Polizia municipale di Rieti comunica che da sabato 20 novembre saranno attivi i nuovi impianti T-Red finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza della viabilità e il rispetto delle indicazioni semaforiche.

Ecco dove e le sanzioni previste. Gli impianti sono situati in: Via Paolessi incrocio con Viale Maraini

Via Salaria per l’Aquila a Porta d’Arce in direzione Via Salaria/Viale Morroni

Via Palmiro Togliatti incrocio con via del Terminillo/Via de Gasperi (ex Manicomio)

Via Sacchetti Sassetti direzione Viale Matteucci

Si comunica che il conducente del veicolo che non rispetta l’indicazione del semaforo rosso è soggetto ad una sanzione che va da 167 a 655 euro (art. 146 comma 3 Codice della Strada) e alla decurtazione di 6 punti sulla patente di guida. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si applica anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

L’importo della multa aumenta di 1/3 se l’infrazione risulta commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e viene accertata da un agente di polizia (art.195 comma 2-bis CdS)

Viceversa, l’importo può ridursi del 30% se si provvede al pagamento della multa entro il 5° giorno successivo alla contestazione o alla notifica della violazione (art. 202 comma 1 CdS). Tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente.

La decurtazione dei punti per i conducenti neopatentati è raddoppiata.