Rieti, 865 passaggi con il rosso dai T-red reatini. Una media di 40 infrazioni al giorno

RIETI - Quaranta passaggi con il rosso ogni giorno in 3 semafori reatini. Tanti sono, in media, gli automobilisti indisciplinati fotografati in appena 3 settimane dai T-red piazzati in alcuni semafori reatini. Dal 20 novembre fino a ieri, infatti, sono stati registrati 865 passaggi con il rosso dagli impianti agli incroci tra via Paolessi e viale Maraini, via Palmiro Togliatti e via del Terminillo e sulla Salaria per L'aquila a Porta d'Arce in direzione viale Morroni e in direzione Roma. Manca all'appello l'impianto di via Raccuini e via Sacchetti Sassetti, all'incrocio con via Tancia in direzione viale Matteucci, la cui entrata in funzione è stata posticipata in attesa di risolvere alcuni problemi.

Andando nel dettaglio l'incrocio dove si sono registrate più violazioni è quello di Porta d'Arce, con 373 passaggi con il rosso, seguito da quello di via Togliatti con 348 e da quello di via Paolessi con 144.