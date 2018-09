RIETI - «Oggi, il consiglio regionale del Lazio ha approvato l’emendamento che garantisce, grazie a una norma transitoria, la possibilità di estendere ai proprietari di seconde case nei comuni dell’area del sisma maggiormente colpiti dalla distruzione, l’autorizzazione provvisoria necessaria per realizzare un’abitazione non strutturata, a condizione che venga rimossa al termine della ricostruzione della propria casa in muratura.

Un risultato straordinario, per il quale ringrazio i colleghi delle altre forze politiche che hanno prima sottoscritto l’emendamento che ho presentato e che lo hanno poi approvato in aula, offrendo così, grazie a una norma mai adottata in nessun’altra regione, una possibilità di mantenere il legame con il territorio e di sostenere un’economia che in gran parte era basata proprio sul popolo delle seconde case. Da lunedì riprenderemo in Commissione ricostruzione la discussione sull’intero articolato della proposta di legge riguardante gli interventi a favore dei comuni del Lazio colpiti dal sisma del 2016». Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi consigliere regionale e Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA