COMMENTI, XV GIORNATA, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-Velinia 1-5

3 D’Angeli, Grassi, Bakaj (V)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Atletico Cantalice-Cittareale 2-2

J. Patacchiola, Bernard (AC), Autogol, Sgambati (Citt.)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Atletico Sabina-Borgo Quinzio 0-0

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Castelnuovo di Farfa-S.Susanna 3-1

Wolde, Troiani, Ricci (CF), G.Colarieti (SS)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Equicola-Poggio S.Lorenzo 3-1

Napoleone, Di Girolamo, S. Di Giovanni (E), Zingaretti (PSL)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Monte S.Giovanni-Selci 1-1

M. Rinaldi (MSG), T. Di Paolo (S)

Umberto Sestili (Dirigente Monte S.Giovanni

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Quintilianum-Piazza Tevere 3-1

Caloisi, Silvestri, Polletti (Q), Aloisi (PT)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Rufinese-Atletico Torano 1-1

Marchili (R) D. Carducci (AT)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Roberto Cattivera (Dirigente Atletico Torano)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, I DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella 15esima giornata del campionato di Seconda categoria, l’ultimo turno del girone d’andata, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa che, in casa, batte il S.Susanna e approfitta del pareggio delle sue due inseguitrici, Atletico Sabina e Borgo Quinzio. Un punto anche per l’Atletico Cantalice, fermata in casa dal Cittareale, mentre vince ancora Quintilianum, che ha battuto il Piazza Tevere. Torna in campo il 4 Strade, che viene però sconfitto dal Velinia, che vince con un largo 1-5. Pareggi per il fanalino di coda Rufinese e per Selci, rispettivamente contro Atletico Torano e Monte S.Giovanni, mentre vince e convince l’Equicola, che ha battuto in casa il Poggio S.Lorenzo.: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, giocando con attenzione e determinazione e con triangolazioni in profondità e sulle fasce. Nel secondo tempo abbiamo commesso qualche errore di troppo, tenendo un po' troppo la palla e sbagliando qualche passaggio. Dobbiamo migliorare nella continuità della prestazione, perché le partite durano 90’, ma sono contento perché ho visto dei progressi rispetto alle ultime deludenti prestazioni. Abbiamo incontrato una squadra ancora più giovane della nostra, che cerca sempre di giocare la palla…a loro faccio un grande in bocca a lupo».: «Abbiamo siglato due gol già nel primo quarto d’ora del primo tempo, mentre il primo quarto d’ora della ripresa abbiamo subìto le offensive del Cittareale, squadra di grande rispetto, che non ci ha permesso di gestire la gara, nonostante fossimo inizialmente in vantaggio di due gol».: «Partita giocata a ritmi alti da entrambe le squadre. Noi siamo partiti male e, dopo 10’, abbiamo subìto due gol. La squadra non si è disunita e, nel secondo tempo, con Aurelio e Sgambati siamo riusciti a pareggiare».: «Nei primi 10’ siamo stati un po’ tesi ed abbiamo concesso ai nostri avversari una grossa occasione, fortunatamente per noi non realizzata. Poi siamo riusciti ad alzare il ritmo e la squadra è cambiata, creando 4-5 occasioni nitide e qui faccio complimenti al portiere di Borgo Quinzio per aver disinnescato le nostre occasioni. Abbiamo colpito anche due pali: non siamo stati per niente fortunati! La prestazione c’è stata, dispiace solo per il risultato. Credo, senza presunzione, che meritavamo la vittoria. Faccio i più sinceri complimenti al mio gruppo, che tra mille difficoltà, ha fatto la più bella prestazione della stagione!».: «Partita combattuta, tra due ottime squadre...risultato giusto! Non mi piace parlare male dell'arbitraggio, ma sicuramente il peggiore in campo è stato l’arbitro che, con un’espulsione della nostra punta per due falli in due minuti, tra l’altro molto dubbia, ha rischiato di incattivire una partita sostanzialmente corretta. Che dire…un pareggio importante, che comunque ci permette di guardare avanti».: «Vittoria meritata ma molto sofferta per nostro demerito! Abbiamo chiuso il primo tempo con un doppio vantaggio. Nei primi 20’ del secondo avevamo la partita in pugno e abbiamo avuto alcune occasioni per il terzo gol. Una nostra disattenzione ha riaperto la partita e abbiamo rischiato di subire il pareggio un paio di volte. Nel finale, un gol di Ricci ci ha permesso di arrotondare il punteggio!».: «Partita equilibrata…abbiamo giocato un ottimo match contro la prima in classifica. Il direttore di gara ci ha un po’ penalizzato, in quanto ci ha espulso il centrale difensivo nella ripresa, e lì siamo andati un po’ in affanno. Devo, comunque, fare un grande applauso ai miei ragazzi per l’ottima gara disputata. Stiamo migliorando di partita in partita!».: «Partita subito in discesa dopo l’uno-due micidiale di Napoleone e Di Girolamo che, dopo dieci minuti, ci hanno portato sul 2-0. Il Poggio San Lorenzo non c’è stato e, su una buona ripartenza, ha accorciato le distanze. Partita in sostanziale equilibrio sino al 30' della ripresa, quando è stato espulso per noi Evangelista! Il Poggio San Lorenzo, a quel punto, ci ha creduto ed ha pressato alto, ma i cambi effettuati dal nostro mister hanno sortito l’effetto sperato e Riccioni, appena subentrato, si procura un penalty che S. Di Giovanni ha realizzato. Tre punti importanti per noi, che ci permettono di ripartire col piede giusto!».: « Anche in questo match abbiamo commesso errori grossolani. Cosi è difficile fare punti…nonostante tutto, avevamo reagito bene al doppio svantaggio, meritando il pareggio, che avevamo ottenuto: la palla aveva varcato la linea di porta ma l’arbitro non l’ha visto…».): «Avevamo preparato bene la gara, in quanto conoscevamo le loro potenzialità, i loro singoli. Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, riuscendoci bene nel primo tempo, che è terminato 0-0. Abbiamo avuto un paio di buone occasioni, tra cui un contatto in area del Selci, dove l'arbitro non ci ha concesso il rigore. Nella ripresa, loro hanno alzato di più il ritmo...su un loro disimpegno, abbiamo sfruttato il loro errore ed abbiamo siglato il gol del vantaggio. Pensavamo di aver il match in pugno ma ci siamo ricreduti quando il nostro portiere ha compiuto due autentici miracoli. Poi, seguendo la legge del calcio, abbiamo sbagliato una nitida occasione da gol ed abbiamo poi subìto, al 43', il gol del pareggio avversario, proprio nel nostro miglior momento. Il gol è stato strano, in quanto arrivato dopo un cross non intercettato da nessuno in area. Vedendo come è andata la partita, forse meritavamo di più. Complimenti a tutti i ragazzi, anche ai nuovi arrivati Antonello Proni e Alessio Bianchetti che si sono immersi in questa nuova avventura. Partita tranquilla, corretta, maschia e combattuta. Ringrazio tutti! Infine, ringrazio anche David Colasanti per l'aiuto che mi ha dato e che mi dà continuamente... non solo a me ma anche a tutta la società, in quanto fa parte di essa da più di 10 anni!».: «Partita dura e maschia, su un campo molto difficile, dove poche squadre riusciranno a fare punti; alcune occasioni sprecate in fase offensiva, qualche errore in fase difensiva, ma alla fine un buon punto per la classifica. Visti gli altri risultati, rimane tutto invariato».: «Continua il nostro momento positivo. Tre punti importanti, ottenuti contro una buona Piazza Tevere, che non ha mollato niente per tutti i 90’».: «Il risultato è più che giusto, perché non abbiamo giocato a calcio adeguandoci agli avversari, buttando la palla in avanti senza un minimo senso! Fare prestazioni di livello, dal punto di vista del gioco è nelle nostre corde ma non abbiamo dato continuità! Ripeto giusto così, deconcentrati!».: «Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi, che hanno disputato un'ottima partita, contro una squadra che ha una classifica ben diversa dalla nostra. Siamo andati in svantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma non abbiamo mollato e siamo riusciti a pareggiare nei minuti di recupero. Abbiamo dimostrato di saper reggere il confronto anche contro una squadra competitiva come l'Atletico Torano. In ultimo una parola sull'arbitraggio: scandaloso!».«Partita giocata male; siamo passati in vantaggio su un colpo di testa da calcio d'angolo a metà del secondo tempo ed abbiamo subìto il pareggio all’ultimo secondo della partita, in contropiede. Il pareggio è giusto ma, da come è andata la partita, sono due punti persi».Castelnuovo di Farfa 41Borgo Quinzio 32Atletico Sabina 28Selci 27Atletico Cantalice, Cittareale*, Atletico Torano* 25Quintilianum** 22Equicola* 21S.Susanna*, Monte S.Giovanni** 16Poggio S.Lorenzo* 13Piazza Tevere 12Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5Rufinese 3* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-SelciAtletico Cantalice-Monte S.GiovanniAtletico Sabina-Poggio S.LorenzoCastelnuovo di Farfa-Atletico ToranoCittareale-Piazza TevereEquicola-VeliniaQuintilianum-S.SusannaRufinese-Borgo Quinzio