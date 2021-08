Logistica e agricoltura 4.0, ecco due nuovi percorsi scolastici a Rieti

Martedì 3 Agosto 2021, 18:28

RIETI - «Anche Rieti per la prima volta avrà due nuove scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica eroganti percorsi che permettono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore», lo comunica in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, il consigliere Fabio Refrigeri.

«Grazie alla sensibilità dell’intera Giunta Zingaretti e in special modo l’attenzione dell’assessore competente Claudio Di Berardino questa mattina è stata approvata la nascita di sei nuove fondazioni per altrettanti Istituti Tecnici Superiori».

«Nella provincia di Rieti uno si occuperà di Logistica 4.0 e di Intermodalità sostenibile per rispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese e dal territorio in un settore in forte crescita in tutto il mondo, l’altro di Agricoltura 4.0 con il chiaro obiettivo di introdurre e favorire lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione per aumentare l’efficienza dei processi riducendo al tempo stesso sia l’impatto ambientale e climatico sia i costi per gli agricoltori».

«Un bel segnale da parte della Regione Lazio che continua a investire sul futuro della nostra provincia mettendo in campo azioni e strumenti che mirano a valorizzare le attitudini e le vocazioni dei nostri territori e comunità».