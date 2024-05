Il suolo, fondamento vitale per l'agricoltura e l'ambiente

Molto più di un semplice strato di terra su cui camminiamo, viviamo e coltiviamo, il suolo necessita dell’impegno di tutti noi per essere preservato. Basta fermarsi un secondo a pensare per comprendere come il terreno sia la base stessa della nostra vita, nonché il pilastro su cui si erge l'intero ecosistema Terra, con la sua flora e la sua fauna.



L’importanza di un terreno in salute

Per questo motivo e per non compromettere sia la produzione alimentare sia la nostra salute, risulta vitale non sottovalutare il fondamentale ruolo giocato dal suolo in agricoltura e ambiente. Oltre a sostenere la crescita delle piante, il terreno accoglie un’infinità di forme di vita e gioca un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti delle inondazioni e della desertificazione. Per preservare questo equilibrio sono necessarie azioni consapevoli e che vadano sempre più verso una gestione accorta e rispettosa del terreno. Un suolo sano è, infatti, molto più di un semplice substrato per le piante: è un ecosistema ricco di materia organica essenziale sì alle coltivazioni, ma anche alla struttura del terreno stesso, in grado così di garantire un migliore drenaggio dell'acqua e circolazione dell'aria. In questo, microorganismi come batteri, funghi e lombrichi svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo dei nutrienti del suolo. Un terreno ricco di biodiversità è più resistente alle malattie delle piante e alla desertificazione e favorisce una maggiore fertilità nel lungo termine, supportando al meglio la crescita delle colture.



Investire sulla salute del suolo

Tra i fattori che minacciano lo stato di salute dei terreni rientra senza dubbio l’impiego eccessivo di fertilizzanti chimici, ma anche le pratiche agricole non sostenibili e inquinanti, che rischiano di impoverire la composizione del suolo e concorrono a condurre verso conseguenze anche gravi come l’erosione. Alla mano dell’uomo si aggiunge il cambiamento climatico che mette a dura prova il suolo. Senza dimenticare l’azione nociva di organismi, batteri, funghi e parassiti sulle piante e le colture, come i vermi nematodi.



Ecco perché, investire sulla salute del terreno risulta sempre più importante. In questa missione che pone al centro la sostenibilità, gioca un ruolo fondamentale la scelta dei prodotti specialistici come Microterra Bio, estratto naturale creato da Agri 90 in partnership con BioEsperia, che dal 2021 aiuta a difendere le carote anche dall’azione dei nematodi, evitando l’impiego di prodotti chimici, rispettando la legislazione italiana.



Una scelta consapevole per il bene del terreno e delle piante

La composizione specifica di Microterra Bio è pensata per accompagnare la coltivazione della carota lungo l’intero ciclo vegetativo, potenziandone le difese e contrastando gli stress biotici e abiotici. Microterra Bio è un estratto glicolico a base di flavonoidi ricco di acidi organici che lo rendono alleato ideale per il rispetto dell’ambiente e la tutela del suolo.



L’azione del prodotto Agri 90 è mirata a potenziare le difese delle coltivazioni, contrastando gli stress biotici e abiotici, fornendo la corretta quantità di fosforo al terreno ed eliminando (o riducendo in modo significativo) l’impiego di anticrittogamici, pesticidi, insetticidi, fitofarmaci e concimi chimici.



Un’importante risposta sostenibile

Agri 90 rivela da sempre il proprio impegno per la sostenibilità e, anche con Microterra Bio, porta su un mercato sempre più esigente attrezzature tecniche mirate alla coltivazione a basso impatto ambientale e in linea con le direttive europee. Microterra Bio si pone, infatti, come ulteriore e tangibile dimostrazione dell’attenzione verso la crescente sensibilità del pubblico e della GDO sulle tecniche sostenibili, che vede una crescita importante nella richiesta di prodotti coltivati con tecniche naturali o a basso impatto ambientale.



Scegliere i prodotti Agri 90 rappresenta così un gesto d’amore nei confronti del suolo e della natura, una necessaria e consapevole presa di coscienza sull’importanza che il contributo di ognuno di noi, dai privati alle grandi imprese passando per agricoltori e istituzioni, può apportare nella salvaguardia dello stato di salute del suolo e della nostra Terra, dando seguito alla rivoluzione verso un’agricoltura sempre più sostenibile.



Solido punto di riferimento per la distribuzione e la vendita di prodotti per l’agricoltura, Agri 90 ha anche una ricca offerta per la nutrizione, il benessere e l’igiene degli animali. Per maggiori informazioni su Microterra Bio, sull’attività, l’impegno e i prodotti Agri 90 è possibile visitare il sito internet www.agri90.eu/divisione-agri. Per forniture di soluzioni sostenibili per la nutrizione dei terreni, contattare lo 06 90287810, il 345 24 53 708, o inviare una mail a infoagri90@agri90.com.