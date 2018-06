RIETI - Con la chiusura dell’anno scolastico si è concluso il percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro “Dall’Amministratore di Condominio al Building Manager” che ha visto coinvolti gli studenti della classe V B amministrazione finanza e marketing dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi di Savoia” di Rieti. Il Dirigente Scolastico, Maria Rita Pitoni, ha accolto con lungimiranza ben tre anni fa la proposta di formazione di Massimo Antonelli, Presidente dell’Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio “Valore Aggiunto”.



Il Coordinatore Provinciale dell’Associazione Giovanni Iacuitto e la Responsabile del Settore Scuola Laura Ramarro hanno sistemato gli studenti in numerosi studi professionali in città dove hanno potuto imparare sia in modo teorico sia soprattutto in modo pratico molti dei segreti di questa complessa professione. Gli Attestati sono la certificazione conclusiva di un percorso di studio e lavoro che ha gratificato e soddisfatto totalmente gli studenti. Gli allievi saranno ancora protagonisti nel mese di settembre, grazie al Lions Club di Cittaducale, di un’altra encomiabile iniziativa proposta dal precedente presidente Gaetano Scioli e portata avanti dall’attuale, Sandra Provaroni: due borse di studio finalizzate ad acquisire la certificazione di Amministratore di Condominio Professionista e partecipare agli eventi formativi organizzati in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. Ancora una volta l’Istituto Tecnico Economico, collaborando con partner così qualificati, si conferma all’avanguardia nell’inserimento dei giovani nel mondo dello studio e del lavoro.

