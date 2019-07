Rieti, ritrovato l'anziano scomparso

RIETI - Secondo quanto appreso è stato da poco individuato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato dalla base aeromobile di Roma il 79enne G.I. scomparso lo scorso pomeriggio da un istituto per anziani a Tarano. L'uomo - originario di Monterotondo - dopo essere stato avvistato è stato subito avvicinato e socorso da terra in leggero stato confusionale ma in discrete condizioni fisiche. Subito sono stati avvisati i familiari e il personale della struttura da dove si era allontanato lo scorso pomeriggio poco dopo le 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA