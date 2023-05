Sciopero dei treni, giornata infernale per i pendolari reatini

RIETI - Lo sciopero Fs mette a dura prova la giornata di lavoratori e studenti. Sciopero che ha messo in ginocchio centinai di pendolari, tra lavoratori e studenti che ogni mattina raggiungono la Capitale con il treno dalla stazione di Fara in Sabina. Sciopero previsto dai sindacati, dalle 9 alle 17, inizio già infernale con treni cancellati e un treno diretto a Roma Fiumicino bloccato nella stazione di Nomentana, perché nella vicina Tiburtina non c’erano più binari disponibili.

Dura prova di sacrificio, sopratutto per chi raggiunge Roma dal capoluogo Sabino e tra la “problematica” Salaria e un trasporto pubblico assente, ogni giorno deve fare i conti con malfunzionamenti arricchiti di venerdì da numerosi scioperi.

Ma i guai non finiscono qui, perché con la fine dello sciopero previsto per le 17 i disagi si sono accumulati nel tempo, con tempi di attesa fino a 220 minuti alle 18. Con treni fermi per l’ennesimo sciopero del fine settimana, sono state prese d’assalto le linee del Cotral per tornare a Rieti in vista del weekend.