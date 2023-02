Studenteschi regionali al Terminillo: i fratelli Ranalli dominano il Gigante, Minervini e Ricci alle finali nazionali

RIETI - Con la gara di slalom gigante è calato il sipario sulle Finali dei Campionati Regionali Studenteschi di sci. Sulla pista Cinzano, perfettamente tirata a lucido e preparata alla perfezione dal personale della stazione reatina si sono alternati i ragazzi delle scuole di primo grado (medie). Ventidue le porte inserite da Angelo Martorelli, allenatore dello Sci Club Terminillo, che ha tracciato il percorso filante e ben articolato.

Splendido en-plein dei fratelli reatini Alessandro e Maria Vittoria Ranalli che hanno dominato le rispettive gare. Tra i ragazzi Alessandro del Minervini Sisti Rieti si è imposto con il tempo di 33”54 davanti al suo compagno di scuola Ennio Lopez (38”36). Il podio tutto reatino è stato completato da Lorenzo Faraglia dell’I.C. Alda Merini (40”79). Ai piedi del podio Nicolò Mariani (41”14). Il trofeo riservato alle scuole è andato all’I.C. Minervini (7 punti) che ha preceduto l’I.C. A.M. Ricci (25) e l’I.C. Trionfale Roma (31).

In campo femminile netto il successo di Maria Vittoria Ranalli (Minervini Sisti) che ha fatto segnare il tempo di 34”70 precedendo nell’ordine Martina Labonia (38”03) e Cristina Morelli (42”61), entrambe dell’I.C. A.M. Ricci. Quarto posto per l romana Vera Bianca Giacomobono (43”11). Successo di squadra per l’I.C. A.M. Ricci (16 punti), davanti a Minervini (18) e Trionfale Roma (18). In virtù di tali risultati si sono garantite il pass alle finali nazionali le scuole I.C. Minervini Sisti con il trio Ranalli, Lopez e Faraglia in campo maschile, e l’I.C. A.M. Ricci con le sciatrici Labonia, Morelli e Rosati in campo femminile. Ammessa alle finali anche Maria Vittoria Ranalli in virtù della vittoria odierna.

Le premiazioni si sono svolte in piazza Zamboni davanti a un folto pubblico. Il supporto tecnico e logistico è stato curato alla perfezione dallo Sci Club Terminillo in collaborazione con gli S.C. Antrodoco e Monte Piano Reatino e le scuole sci del Terminillo.