RIETI - L'importante evento, organizzato con maestria dal Presidente Nicola Tropea, ha dato virtualmente il via alla stagione sciistica 2018-19. Sabato 1° dicembre si è svolto con grande successo, presso la Sala Convegni del Coni di Roma al Foro Italico la 37° edizione "Lazio Pianeta Sci", il prestigioso evento che ogni anno sancisce l'inizio della stagione sciistica del comitato Fisi Cls. La manifestazione, giunta ormai alla sua 37esima edizione, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e sci club, che hanno ricevuto i riconoscimenti per le numerose vittorie ottenute nella passata stagione agonistica.Durante la manifestazione, infatti, sono stati premiati i vincitori dei vari Trofei e tutti i Campioni Regionali 2017-18, ai quali è stata consegnata l'Agenda dello Sciatore 2019. Tanti gli ospiti intervenuti alla manifestazione del mondo sportivo e politico. Importante la partecipazione degli operatori media, ai quali è stato dato un riconoscimento come ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni. Protagonisti di primordine i nostri atleti, per i risultati ottenuti nella stagione scorsa, ricevendo premiazioni in tutte le categorie. Anche quest'anno possiamo annoverare nella nostra bacheca tanti titoli e podi nelle speciali classifiche dei trofei: "Mechelli", "Energia Pura", "Trofeo Scarparo", che premiano rispettivamente l'attività ed i risultati conseguiti dagli atleti di ogni sci club. Questi risultati inoltre ci hanno permesso di conquistare il secondo posto come sci club per i risultati riportati dai nostri atleti a livello Comitato Regionale, nella speciale classifica del "Trofeo Energia Pura". Numerosissimi gli atleti dello Sci Club Terminillo convocati nella squadra agonistica Regionale e premiati per i risultati.Nel Dettaglio:Trofeo “Girolamo Mechelli”• Edoardo Borgia, 1° Classificato Super Baby.• Luca Maria Fiorentino 1 ° Classificato Baby Maschile.• Gianluca Innocente Pergolese 2° Classificato Baby Maschile.• Andrea Leonetti 3° Classificato Baby Maschile.• Greta Kichelacher 3° Classificata Giovani Femminile.2° Trofeo “Energia Pura”.• Maria Vittoria Ranalli 2 ° Classificata Super Baby Femminile• Martina Labonia 3° Classificata Super Baby Femminile.• Edoardo Borgia, 1° Classificato Super Baby.• Gianluca Innocente Pergolese 1° Classificato Baby Maschile.• Luca Maria Fiorentino 2 ° Classificato Baby Maschile.• Andrea Leonetti 3° Classificato Baby Maschile.Campioni Regionali di Categoria:• Super Baby 1 MaschileGigante- Emanuele BargnesiSlalom – Emanuele Bargnesi.• Super Baby 1 FemminileGigante – Lucrezia SticcaSlalom - Martina Labonia.• Super Baby 2 MaschileSlalom Edoardo Borgia• Super Baby 2 FemminileGigante – Maria Vittoria RanalliSlalom – Maria Vittoria Ranalli• Baby 1 MaschileGigante – Nicolas Cesarini• Baby 2 MaschileGigante – Luca Maria FiorentinoSlalom – Luca Maria Fiorentino• Aspiranti MaschileGigante – Marcello ManzaraSlalom – Eugenio Santoprete• Aspiranti FemminileGigante – Greta Kichelmacher• Giovani FemminileGigante – Francesca MosconeRisultati di Prestigio gare Nazionali:Luca Maria Fiorentino, Andrea Leonetti, Valerio Persio, Gianluca Innocente Pergolese.«Risultati di grandissimo spessore - commenta il presidente Gino Sebastini con tutto il gruppo dirigente - che ripagano appieno la dedizione l'impegno degli atleti, delle famiglie, degli allenatori. Grande soddisfazione per tutti, che vede premiato il metodo di lavoro messo in atto e svolto. Un grazie a tutte le persone e sponsor, che si sono impegnati con il cuore e la passione per mettere in bacheca tutti questi risultati. Bravissimi ragazzi....e un grazie, siete meravigliosi, Un plauso al nostro Team tecnico, Angelo, Serena, Roberto e Michela».