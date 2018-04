RIETI - Celebrata con successo, al ristorante "Togo" al Terminillo, la giornata sociale 2018 dello Sci Club Terminillo che sancisce di fatto il termine delle attività invernali. Festeggiato inoltre il 70° anniversario della nascita dello Sci Club. Stagione invernale da incorniciare, per i risultati raggiunti, sia organizzativi che agonistici. Alla presenza di oltre il 90% dei soci annoverati nel 2018 è stata approvata la relazione morale tecnica e finanziaria 2017. Al termine del conviviale il presidente con la collaborazione del direttivo degli allenatori, ha ripercorso i risultati degli atleti, ringraziato gli atleti, i tecnici, i genitori e gli sponsor per i risultati raggiunti da tutti. Illustrato il programma per gli allenamenti estivi, come organizzare, gli obiettivi prefissati, come svolgere le uscite estive e la preparazione nella sua completezza

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



