Alla scoperta di Santa Filippa Mareri: scuole paritarie in gita a Borgo San Pietro. Foto

RIETI - L'anno scolastico è cominciato da poco, ma è già tempo di uscite per gli alunni delle scuole paritarie Emilio Maraini, Divino Amore e Santa Chiara di Fiuggi.

L'incontro, ideato dall'ufficio scolastico della Diocesi, in accordo con le suore coordinatrici didattiche delle scuole dell'infanzia paritarie, ha visto arrivare questa mattina a Borgo San Pietro, presso il monastero di santa Filippa Mareri, tanti bambini in festa, accompagnati da genitori e nonni.

Al centro un momento conviviale, per ricordare che lo stare insieme in armonia, aiuta a sentirsi parte di una scuola che educa “al vero, al bene e al bello”.

«Anche quest'anno le scuole paritarie sono chiamate a lavorare in rete – ha dichiarato la responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi Simona Santoro - Siamo alla terza annualità del progetto Io cittadino del mondo, incentrato sulla cittadinanza attiva e in questo anno scolastico i bambini andranno alla scoperta di personaggi del territorio, figure luminose di santità locale, anche viventi.

Oggi tutti alla scoperta di Santa Filippa Mareri, seguirà poi una visita alla caserma dei pompieri, alla caserma Verdirosi e al santuario di Greccio in primavera. Il progetto, sostenuto dal vescovo Vito, vuole unire la scuola in nome della sinodalità, portare i genitori nella vita scolastica dei bambini, coinvolgere le famiglie».

Famiglie che si sono ritrovate nel piazzale del monastero, dove è stata organizzata una interessante visita al museo, che custodisce testimonianze della vita monastica e preziose opere dell’artista Giorgio De Chirico. I bambini sono stati intrattenuti con una gioiosa animazione, alla quale è seguito un ottimo spuntino per grandi e piccini.

Le famiglie sono andate alla scoperta della Santa del Cicolano che abbracciò la vita religiosa contro il volere dei familiari e fondò il monastero di cui fu badessa fino alla sua morte, nel 1236. Fu la prima suora francescana ad essere proclamata santa, mentre era ancora in vita santa Chiara.

«È stato un onore accogliere le famiglie delle scuole cattoliche – ha commentato suor Maria Anatolia Maceroni, la superiora generale dell'istituto delle Suore Francescane di Santa Filippa Mareri – Abbiamo potuto far conoscere la nostra realtà e la figura della prima santa francescana, punto di riferimento per il Cicolano e per tutta la provincia»

.