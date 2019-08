IL PROGRAMMA

SABATO 31 AGOSTO

DOMENICA 1° SETTEMBRE

RIETI - «La nostra storia è rappresentata da un piatto straordinario: gli Spaghetti all’Amatriciana non sono solo una voce del menu dei nostri ristoranti, sono il prodotto di una lunga storia che ci appartiene e della quale siamo fieri. Penso ai nostri avi, pastori transumanti, che partivano in autunno da queste terre e affrontavano con gli animali il lungo viaggio verso climi più miti, per poi tornare in primavera e riportare le greggi ai nostri stazzi. Il fatto che la Sagra torni anche quest’anno a impreziosire l’estate amatriciana mi riempie di gioia, è un segno importante, significa che non ci siamo arresi nemmeno al terremoto. Ringrazio prima di tutto la nostra Pro Loco, il suo tenace presidente Adriana Franconi e tutti i membri di questa meravigliosa squadra che da oltre mezzo secolo porta avanti una delle nostre tradizioni più belle. Ringrazio anche l’Unione delle Pro Loco italiane, che sono state vicino ad Amatrice in questi tre anni difficili, la Regione Lazio per il sempre fattivo supporto, tutti i collaboratori del Comune di Amatrice e la Madrina dell’evento, Manila Nazzaro. Aspettiamo con piacere tutti gli amici che vorranno venire ad Amatrice sabato e domenica, per gustare il nostro piatto famoso in tutto il mondo e per prendere parte ai tanti eventi collaterali che la Sagra propone». Così il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella dà il benvenuto a questa nuova edizione della famosissima Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana.«Il terremoto non ci ha fermato – dice la presidente Adriana Franconi - la tragedia che ha colpito Amatrice e gran parte del centro Italia ha lasciato una ferita aperta per sempre in ciascuno di noi, ma Amatrice è viva, ha deciso di non arrendersi e anche quest’anno porta in piazza il suo piatto principe, famoso in tutto il mondo. Un piatto di cui siamo orgogliosi, che ci rappresenta perché rappresenta la nostra storia e la nostra cultura più antica. L’Amatriciana è parte di noi ed è per questo che nemmeno un sisma assassino riuscirà a portarci via ciò che ci appartiene da secoli. Ci vedremo ad Amatrice il 31 agosto e il 1 settembre, metteremo a disposizione anche uno stand di Amatriciana senza glutine, con gli stand aperti dalle 12,30 fino alle 21. A impreziosire la storica Sagra, momenti di spettacolo, musica della tradizione, stand gastronomici con i nostri preziosi prodotti De.Co. e non solo».ore 10,00 Stadio Comunale “Paride Tilesi”PARTITA DI BENEFICENZANAZIONALE ITALIANA TERREMOTATI VS NAZIONALE ITALIANA JAZZISTIorganizzata dall'APS Spirito nel Tempo con il patrocinio del Comune di Amatrice nell'ambitodella Rassegna “Il Jazz italiano per le terre del sisma” raccolta fondi a favore della Casa dellaMusica di Amatriceore 10,00 Area Centro Commerciale IL CORSOMOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI DEL TERRITORIOore 12,30 Area DegustazioneAPERTURA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL'AMATRICIANAMadrina d'eccezione MANILA NAZZAROcon la musica e i balli del Gruppo di Arte e Tradizioni Popolari “MA-TRU” di Amatriceore 14,30 Spettacolo dei BRIGALLE' di MoroloTour 2019 Sogni nel Saccoore 15,00 Spettacolo itinerante dei MENESTRULLI di PancoleMusiche e canti tradizionali della Maremmaore 16,00 Spettacolo itinerante del Gruppo di Arte e Tradizioni Popolari “MA-TRU” di Amatriceore 18,00 Area DegustazioneMusica e balli popolari del Salento con il Gruppo ALLA BUAore 21,00 Direttamente da ITALIA'S GOT TALENTANTONIO SORGENTONEVincitore dell'Edizione 2019ore 10,00 Area Centro Commerciale IL CORSOMOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI DEL TERRITORIOore 11,00 Le sculture di Cocomero di CLAUDIO MAZZAore 12,30 Area DegustazioneInizio degustazione Spaghetti all'Amatricianaore 13,00 Musica e balli popolari con Gli ALTA QUOTAore 16,00 DANCE EVOLUTION MULTICOVERore 18,00 Esibizione della cantante MONICA CHERUBINIore 21,00 SINDROME LITFIBA SPECIAL TRIBUTE BAND