RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Organizzata dal Rotary club di Rieti, con il patrocinio del Comune di Rieti, oggi alle 17.30, presso il Polo culturale di Santa Lucia, in via delle Fontanelle a, è in programma la presentazione del libro della giornalista e conduttrice televisiva Valentina Bisti, “Tutti i colori dell’Italia che vale - Storie di un Paese che guarda avanti”. L’incontro sarà aperto dal saluto del presidente del Rotary club di Rieti, Sandro Boschetto, e sarà moderato dal conduttore radiofonico di Radio Subasio Stefano Pozzovivo.Con lo spettacolo “Grand Hotel”, a cura della compagnia Teatro dell’Asola, si chiude la programmazione di settembre della rassegna “Sentieri Interrotti” in Sabina. Una manifestazione che sta riscuotendo un meritato successo, con spettacoli di teatro e musica, diretta da Massimo Wertmüller, che vede la partecipazione di otto Comuni della Sabina e il contributo della Regione Lazio e che ha ripreso la sua programmazione dopo lo stop forzato di inizio marzo per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Le location scelte sono le piazze e i luoghi di interesse artistico e culturale dei Comuni coinvolti: Poggio Moiano, Casaprota, Monteleone Sabino, Pozzaglia Sabina, Montenero Sabino, Castelnuovo di Farfa, Poggio Nativo e Scandriglia. Domenica la carovana di “Sentieri Interrotti” sarà a, precisamente nella frazione di, dove Luceombra e Teatro dell’Asola presentano lo spettacolo “Grand Hotel” di Antonio Andronico, che cura anche la regia. Spettacolo avvincente con la trama che si svolge nel salone di un albergo: in una lunga giornata, si incontrano e si scontrano gli ospiti della struttura, con il loro carico umano di desideri, sofferenze, paure, sogni. Il loro stare insieme li aiuta a vivere, ad affrontare le difficoltà che la loro storia individuale e il loro carattere gli pone davanti ogni giorno. La storia molto comune nella quale ognuno può ritrovarsi in quanto non molto dissimile da quella di questi personaggi, dal momento che come loro, ci si può ritrovare a vivere quotidianamente confrontandosi coi propri limiti, desideri, ansie per poi rincontrarsi e scontrarsi nella hall del Grand Hotel. Lo spettacolo è frutto di un workshop teatrale che si svolge a Montasola e che da quattro anni produce alla fine della stagione un lavoro teatrale originale. In scena andranno i giovani attori del laboratorio di Montasola, in una commedia dallo spiccato carico umano di desideri, paure, sogni. Sipario domenica alle 18 presso il castello Orsini nella frazione di Ponticelli del Comune di Scandriglia. Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel rispetto delle regole di sicurezza e delle norme emanate dagli organismi regionali, è importante prenotare i posti, che sono limitati per il distanziamento, scrivendo all’indirizzo sentieri.interrotti@gmail.com. Sul sito www.sentieriinterrotti.it si può anche consultare il programma completo.La programmazione di Sentieri interrotti prosegue poi il mese prossimo conche il 3 ottobre ospiterà lo spettacolo “Transiti”, un concerto per pianoforte, violoncello, voce, flauto traverso e pellicola cinematografica. Il 10 ottobre, sempre a, “Lisboa Meu Amor, dal Fado alla nuova musica portoghese”, con Isabella Mangani, voce; Carla Tutino, contrabbasso; Stefano Donegà, chitarra classica. Il 17 ottobre lo spettacolo “Terra!”, a, che chiuderà la rassegna.Aperte le prenotazioni (obbligatorie) per partecipare allo spettacolo “La Crociera”, cura di Annamaria Ghirardelli, in programma venerdì 25 settembre alle 21, a Parco Camuccini a. In scena Michela Perazzoni (Annamaria), Ludovica Rosati (Veelma), Marco Marzoli (Cosimo), Giada Cirone (narratrice). Info e prenotazioni al 340/4746127 (Rita).Tra escursioni immersi tra le bellezze naturalistiche della Sabina e la nuova iniziativa dei Mercanti in Piazza a Poggio Mirteto, domenica si saluta l’estate. Nell’ultimo weekend dell’estate 2020 l’Associazione Sabina in Trekking ha deciso di raddoppiare le rigeneranti escursioni settembrine. Oggi è in programma l’avvincente trekking nelle spettacolari, Monumento naturale del Lazio con la panoramica “ferratina” e il pranzo a cura degli organizzatori. Sarà una sorprendente escursione alla scoperta delle Gole del Farfa, area naturale protetta, situata tra il territorio die quello di. Un percorso di trekking adatto a tutti, sia per grandi che piccoli, di media difficoltà, con poco dislivello, che si snoda partendo dalla cittadina diper poi discendere sino ed arrivare al fiume omonimo che costituisce l’affluente di sinistra del Tevere che verrà costeggiato. Domenica invece il saluto all’estate 2020 nell’ultimo giorno della stagione con il “freschissimo” trekking acquatico dell’anno dove si camminerà interamente nel. Anche per questa escursione, difficoltà media e, tra le frescure del torrente, i camminatori potranno degustare l’immancabile pranzo estivo. Prenotazioni e iscrizioni aperte, con tutte le informazioni reperibili sulla pagina facebook di “Sabina in trekking” o al numero di telefono 327/9308192 (Stefano).Mercanti in piazza a, ogni terza domenica del mese. Si parte il 20 settembre, con la prima edizione di Mercanti in Piazza che, ogni terza domenica del mese, da marzo a dicembre, dall’alba al tramonto, vedrà artigiani-espositori con antiquariato, collezionismo, artigianato locale, rigatteria modernariato e vintage affollare con i loro stand espositivi piazza Martiri della Libertà. L’evento, patrocinato da Comune, Pro loco, Unpli, nasce in collaborazione sinergica col Mercatino di Farfa. Info: 348/7330944.Si conclude questa settimana il Festival laboratorio interculturale del Teatro Potlach, nella sua sede a. Sul palcoscenico, si sono alternati grandi compagnie e spettacoli: mercoledì scorso, la Compagnia Linee Libere diretta da Irene di Lelio con lo spettacolo “La Beatrice”, giovedì il doppio appuntamento con il Teatro Proskenion dalla Calabria: “Il Circo di Pongo” prima e poi lo spettacolo di commedia dell’arte “Le nozze del Barone”. Oggi alle 18 lo spettacolo “Viaggio alla città ideale degli uccelli - Realtà o utopia” dell’Abraxa Teatro, una prima assoluta di questa commedia, che vede in scena 7 attori e che parte dall’opera di Aristofane “Gli Uccelli”.Domenica, sempre alle 18, è la volta di “Elisabetta I. Le donne e il potere” della compagnia Seven Cults, spettacolo sul tema del potere nel mani delle donne, a partire dall’archetipa figura della sovrana d’Inghilterra più famosa di tutti i tempi. Infine, martedì 22 settembre, ad, verrà presentato lo spettacolo “Dialoghi con Trilussa” del Teatro Potlach, in relazione alla presentazione del libro “Ai Piedi della Laga”, evento coordinato dalla Fondazione Varrone, che insieme alla Regione Lazio ha sostenuto il Festival. La prenotazione per tutti gli spettacoli è obbligatoria, al numero del Teatro Potlach: 351/7954176. I posti sono limitati, obbligatorie le mascherine da indossare in sala.